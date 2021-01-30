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Бій Усик - Джойс може бути оголошений на початку наступного тижня

Сьогодні 16:43 814 0
Сем Джон прокоментував бій Усик - Джойс
Бій Усик - Джойс може бути оголошений на початку наступного тижня
#Усик, #Джойс

Джерело - isport.ua.

Команди Олександра Усика та Джо Джойса близькі до офіційного оголошення бою.

Про це розповів менеджер британського боксера Сем Джонс.

"На цей час я в стадії переговорів з Queensberry Promotions. Переговори йдуть дуже-дуже добре. Будемо сподіватися, ми дамо вам анонс до наступного тижня.

Актуально: WBO дала 15 днів на організацію бою Усик - Джойс

Переговори з Queensbery йдуть прекрасно. Оголошення може бути в будь-який час. Сьогодні або, може, наступного тижня. Все виглядає дуже позитивно.

Джо зараз вже в таборі для бою з Усиком. І, як я бачив, Усик, схоже, теж в таборі. Тому поєдинок слід очікувати в першому кварталі цього року", - розповів Джонс.

Нагадаємо, Усик отримає 5 мільйонів доларів за бій з Джойсом.

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