Гвоздик може відновити кар'єру

Боксер натякнув на повернення на ринг

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик розглядає можливість повернення на ринг.

Про це заявив сам ексбоксер.

"2 роки тому я став чемпіоном світу за версією WBC. Ці спогади змушують мене замислитися: "Може бути, це ще не все?", - зазначив Гвоздик.

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Олександр Гвоздик у 2020 році завершив кар'єру через кілька місяців після поразки в об'єднавчому бою від Артура Бетербієва.

Нагадаємо, брати Клички потрапили до списку найкращих боксерів суперважкого дивізіону.