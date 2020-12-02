Гвоздик може відновити кар'єру

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик розглядає можливість повернення на ринг.
Про це заявив сам ексбоксер.
"2 роки тому я став чемпіоном світу за версією WBC. Ці спогади змушують мене замислитися: "Може бути, це ще не все?", - зазначив Гвоздик.
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Олександр Гвоздик у 2020 році завершив кар'єру через кілька місяців після поразки в об'єднавчому бою від Артура Бетербієва.
Нагадаємо, брати Клички потрапили до списку найкращих боксерів суперважкого дивізіону.