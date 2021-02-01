 Тайсон: Люди йдуть за Ф'юрі, ніби він - месія | Бокс | Champion.com.ua
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Тайсон: Люди йдуть за Ф'юрі, ніби він - месія

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Залізний Майк оцінив вплив Ф'юрі на розвиток боксу
Тайсон: Люди йдуть за Ф'юрі, ніби він - месія
#Ф'юрі, #Тайсон

Джерело - Boxing Scene.

Тайсон Ф'юрі - боєць для уболівальників і зараз його момент слави. 

Про це заявив легендарний боксер Майк Тайсон.

"Я думаю, що в цій вазі багато відмінних супертяжів. Хто говорить, що це поганий дивізіон, - заздрісник. Він захоплюючий. 

Тайсон може знову вийти на ринг проти Деонтея Вайлдера. Я б дивився їх бої знову і знову, так вони - чудові бійці. Вайлдер зробив помилки, але якщо фанати хочуть ... Ось заради чого варто проводити цей бій.

Тайсон Ф'юрі - боєць для уболівальників. Вони люблять його, зараз його момент слави. В Англії Джошуа - велика риба, але за Тайсоном йдуть люди. Вони слідують за ним, ніби він - месія", - сказава Тайсон.

Раніше Ф'юрі пояснив, чому його неможливо перемогти

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