Тайсон: Люди йдуть за Ф'юрі, ніби він - месія

Тайсон Ф'юрі - боєць для уболівальників і зараз його момент слави.

Про це заявив легендарний боксер Майк Тайсон.

"Я думаю, що в цій вазі багато відмінних супертяжів. Хто говорить, що це поганий дивізіон, - заздрісник. Він захоплюючий.

Тайсон може знову вийти на ринг проти Деонтея Вайлдера. Я б дивився їх бої знову і знову, так вони - чудові бійці. Вайлдер зробив помилки, але якщо фанати хочуть ... Ось заради чого варто проводити цей бій.

Тайсон Ф'юрі - боєць для уболівальників. Вони люблять його, зараз його момент слави. В Англії Джошуа - велика риба, але за Тайсоном йдуть люди. Вони слідують за ним, ніби він - месія", - сказава Тайсон.