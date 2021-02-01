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Ф'юрі: Мене неможливо перемогти, у Джошуа немає шансів

Сьогодні 19:10 478 0
Боксер впевнений, що у суперника немає шансів
Ф'юрі: Мене неможливо перемогти, у Джошуа немає шансів
#Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - Boxingnews 24.

Тайсон Ф'юрі впевнений у своїй перемозі над Ентоні Джошуа у бою за чотири пояси суперважкої ваги.

Про це заявив сам боксер.

"Виграю у нього, так само як виграв у Вайлдера. Я більший, могутніший, краще підготовлений психологічно і фізично, ніж Джошуа. І удар у мене сильніший. Все на мою користь.

Мене неможливо перемогти. Я просто невразливий. Без шансів для нього. Якщо я без травм, у формі та активний, то програти не можу", - заявив Ф'юрі.

Бій може відбутися в травні-червні 2021 року.

Нагадаємо, Джошуа та Ф’юрі отримають космічні гонорари за бій.

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