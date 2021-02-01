Ф'юрі: Мене неможливо перемогти, у Джошуа немає шансів

Тайсон Ф'юрі впевнений у своїй перемозі над Ентоні Джошуа у бою за чотири пояси суперважкої ваги.

Про це заявив сам боксер.

"Виграю у нього, так само як виграв у Вайлдера. Я більший, могутніший, краще підготовлений психологічно і фізично, ніж Джошуа. І удар у мене сильніший. Все на мою користь.

Мене неможливо перемогти. Я просто невразливий. Без шансів для нього. Якщо я без травм, у формі та активний, то програти не можу", - заявив Ф'юрі.