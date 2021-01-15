Відео-блогер обіцяє Мейвезеру переламати того навпіл

Джерело - Чемпіон.

Відомий американський відео-блогер Логан Пол обіцяє пререламати навпіл Флойда Мейвезера в їхньому поєдинку, який відбудеться 20 лютого.

"Якби я його зловив. Ні, якщо я зловлю Флойда одним ударом, одним ударом. Я зламаю його навпіл. Ви мене знаєте, я на вісім дюймів (20,3 см) вище. Я на 40 фунтів (18,1 кг) важче", - заявив Пол.

Пол уже встиг провести поєдинок проти британського геймера Оладжиже Олатунджи. Роздільним рішенням суддів перемогу здобув британець.

Пол відомий тим, що зароби собі ім'я відео на тепер закритому відео-додатку Vine. Згодом хлопець почав зніматися в серіалах, а також потрапив до гучного скандалу - зафільмував тіло чоловіка, що наклав на себе руки. У нього 20 мільйонів передплатників у Youtube і 16,6 мільйона - в Instagram.

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