 Усик отримає 5 мільйонів доларів за бій з Джойсом | Бокс | Champion.com.ua
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Усик отримає 5 мільйонів доларів за бій з Джойсом

Сьогодні 12:25 521 0
Компенсацію українцеві виплатять Ф'юрі і Джошуа
Усик отримає 5 мільйонів доларів за бій з Джойсом
#Усик, #Джойс

Джерело - xsport.ua.

Обов'язковий претендент на пояс чемпіона світу за версією WBO Олександр Усик (18-0, 13 КО) отримає 5 мільйонів доларів за поєдинок проти британського проспекту Джо Джойса (12-0, 11 КО).

Про це повідомляє Ring Polska.

Таку суму українцеві зобов'язалися виплатити чинні чемпіони світу в хевівейті Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

За допомогою грошей команди британських боксерів домовилися з українцем, щоб він відступив від своїх претензій на першочерговий бій проти AJ. Усик, в свою чергу, битися з Джойсом за тимчасовий титул.

Нагадаємо, Усик і Джойс близькі до угоди про бій.

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