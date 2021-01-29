Канело і Сондерс домовилися про бій у травні

Боксери проведуть об'єднувальний бій у другій середній вазі

Чемпіон WBC і WBA в другій середній вазі Сауль Канело Альварес і чемпіон WBO в цій вазі Біллі Джо Сондерс досягли домовленості про проведення об'єднавчого двобою в травні.

Про це повідомляє BoxingScene.

Канело перед цим 27 лютого має виграти в обов'язкового претендента на титул WBC Авні Йїлдирима, обійшовшись без травм.

Традиційно травневий бій мексиканця буде приурочений до національного свята Сінко де Майо (5 травня), тому розглядаються дати 1 і 8 травня.

Поєдинок повинен пройти в США - пріоритетним місцем є футбольний стадіон в Лас-Вегасі, а запасними варіантами будуть Техас і Флорида.