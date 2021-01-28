Такам: Усик переможе Джойса при одній умові

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) зможе перемогти рішенням суддів Джо Джойса (12-0, 11 КО).

Про це заявив досвідчений французький боксер Карлос Такам.

"Всі будуть говорити, що Джо Джойс переможе в цьому бою, оскільки він великий хлопець. Якщо цей поєдинок відбудеться, я не думаю, що Усик піде на конфронтацію. Він не прийме бій, а просто буде кружляти навколо Джойса. Усик буде кружляти і викидати джеби.

Я очікую, що Усик переможе за очками. Цей поєдинок повинен скластися таким чином. Але якщо Джойс зажене Усика в кут, то грюкне його. Це однозначно", - зазначив Такам.