Усик і Джойс близькі до угоди про бій

Сторони все ближче до узгодження всіх деталей

Обов'язковий претендент на чемпіонський пояс в суперважкій вазі по лінії WBO Олександр Усик (18-0, 13 KO) і британець Джо Джойс (12-0, 11 KO) близькі до завершення переговорів.

Про це повідомляє Ден Рафаель.

Найближчим часом очікується офіційна заява Всесвітньої боксерської організації з цього приводу. Ймовірно, боксери боротимуться за тимчасовий пояс WBO в суперважкій вазі.

Очікується, що поєдинок Усик - Джойс пройде в другій половині травня в Великій Британії.

Переможець поєдинку Усик - Джойс стане обов'язковим суперником переможця поєдинку Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі, який запланований на червень. У разі відмови абсолютного чемпіона протягом 180 днів провести бій з переможцем бою Усик - Джойс, тимчасовий пояс стане повноцінним.

Раніше хід переговорів між командами прокоментував представник Джойса.