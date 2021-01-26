У команді Джойса розповіли, коли може відбутися бій з Усиком

У команди Джо Джойса (12-0, 11 КО) бій з українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) є у пріоритеті.

Про це заявив представник команди Джойса Адам Мореллі.

"Схоже, що бій за тимчасовий титул WBO відбудеться, і його організація зараз у нас в пріоритеті.

Я думаю, що Усик повинен стати наступним суперником Джо. Якщо говорити про дату, то, думаю, що бій відбудеться в другому кварталі 2021 року. Як я розумію, WBO постановила, що вони повинні зустрітися через п'ять-шість місяців.

В WBO хочуть, щоб їхні титули були активними, і тому вони хочуть санкціонувати бій Усик - Джойс за тимчасовий пояс. Титул стане повноцінним, якщо Ф'юрі або Джошуа не відразу з переможцем.

Наш промоутер Френк Воррен знаходиться на зв'язку з WBO і людьми Усика, але ситуація поки нестабільна. Я сподіваюся, що ми зможемо це зробити", - зазначив Мореллі.