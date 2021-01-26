Боксер зазначив, що бій може відбутися у квітні

Джерело - The Ring.

Команди Джо Джойса та українця Олександра Усика ведуть переговори, деталі поки не узгоджені, але поєдинок може відбутися у квітні.

Про це заявив сам Джойс.

"Дата бою з Усиком намічена на квітень. Це те, до чого ми прагнемо. Моя команда, Френк Воррен і команда Усика рухаємося вперед-назад, щоб укласти угоду. Ми чекаємо узгодження деталей. Сподіваємося, що цей поєдинок можна організувати. Однозначно цей бій я хочу понад усе. Я думаю, що WBO теж хоче, щоб ми зустрілися. Вони бажають, щоб їх пояс спочатку стояв на кону поєдинку Джошуа - Ф'юрі. Тому, ймовірно, будемо битися за тимчасовий титул. Коли ж це стане можливим, переможець отримає титульний шанс", - сказав Джойс.

Раніше хід переговорів між командами прокоментував представник Джойса.