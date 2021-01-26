Теофан: Не дивуйтеся, якщо Джойс поб'є Усика

Британець поділився своїми очікуваннями від бою між двома суперваговиками

Джерело - Чемпіон.

Джо Джойс зможе перемогти обов'язкового претендента на титул WBO в суперважкій вазі українця Олександра Усика.

Про це заявив британський напівсередньоваговик Ешлі Теофан.

"Джо вже всього добився в любителях. Думаю, він як і раніше вміє шокувати людей. Не дивуйтеся, якщо Джойс поб'є Усика, коли вони нарешті зустрінуться", - зазначив Теофан.

Joe has done it all as an amateur.

He’ll keep surprising people.

Don’t be surprised if he beats Usyk when they eventually meet. — Ashley Theophane (@AshleyTheophane) January 23, 2021

Нагадаємо, що в кінці листопада британець переміг Даніеля Дюбуа. Завдяки перемозі Джойс став одним з головних претендентів на бій проти українця по лінії WBO.

Раніше, WBO прибрала Усика зі шляху до супербою Джошуа - Ф'юрі.