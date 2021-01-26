 Теофан: Не дивуйтеся, якщо Джойс поб'є Усика | Бокс | Champion.com.ua
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Теофан: Не дивуйтеся, якщо Джойс поб'є Усика

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Британець поділився своїми очікуваннями від бою між двома суперваговиками
Теофан: Не дивуйтеся, якщо Джойс поб'є Усика
#Джойс, #Усик

Джерело - Чемпіон.

Джо Джойс зможе перемогти обов'язкового претендента на титул WBO в суперважкій вазі українця Олександра Усика.

Про це заявив британський напівсередньоваговик Ешлі Теофан.

"Джо вже всього добився в любителях. Думаю, він як і раніше вміє шокувати людей. Не дивуйтеся, якщо Джойс поб'є Усика, коли вони нарешті зустрінуться", - зазначив Теофан.

Нагадаємо, що в кінці листопада британець переміг Даніеля Дюбуа. Завдяки перемозі Джойс став одним з головних претендентів на бій проти українця по лінії WBO.

Раніше, WBO прибрала Усика зі шляху до супербою Джошуа - Ф'юрі.

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