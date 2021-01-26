Теофан: Не дивуйтеся, якщо Джойс поб'є Усика

Джерело - Чемпіон.
Джо Джойс зможе перемогти обов'язкового претендента на титул WBO в суперважкій вазі українця Олександра Усика.
Про це заявив британський напівсередньоваговик Ешлі Теофан.
"Джо вже всього добився в любителях. Думаю, він як і раніше вміє шокувати людей. Не дивуйтеся, якщо Джойс поб'є Усика, коли вони нарешті зустрінуться", - зазначив Теофан.
Joe has done it all as an amateur.— Ashley Theophane (@AshleyTheophane) January 23, 2021
He’ll keep surprising people.
Don’t be surprised if he beats Usyk when they eventually meet.
Нагадаємо, що в кінці листопада британець переміг Даніеля Дюбуа. Завдяки перемозі Джойс став одним з головних претендентів на бій проти українця по лінії WBO.
Раніше, WBO прибрала Усика зі шляху до супербою Джошуа - Ф'юрі.