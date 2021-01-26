Колишній тренер Ф'юрі: Усик залишає питання у хевівейті

У потенційному поєдинку Олександра Усика з Джо Джойсос буде зустріч стилів.

Про це заявив колишній тренер чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Бен Девісон.

"Усик досі залишає питання з приводу себе у суперважкій вазі. Джо вразив мене в останньому бою проти Дюбуа. Проблема Даніеля полягала в тому, що він вичікував і працював від таймінгу Джо. Я думаю, що Усик навпаки сам спробує поставити вищий темп. певною мірою він не буде підлаштовуватися під ритм Джойса.

Чи зіграють свою роль габарити Джойса? Я можу уявити, як він намагається їх використовувати. Цікаво, чи вийде це у нього. Я думаю, що цей бій буде відрізнятися від їх бою в WSB. Це хороший поєдинок.

Джо вже вразив мене, особливо своїм боксом на дальній дистанції, який він показав проти Даніеля. Буде цікавий бій. І, як я вже говорив, Усик залишає питання в хевівейті. Це буде цікаве зіткнення стилів", - сказав Девісон.