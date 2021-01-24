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Гарсія дуже критично висловився про Боба Арума: Він шматок л*йна

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Боксер висловив сумнів, що буде співпрацювати з Top Rank
Гарсія дуже критично висловився про Боба Арума: Він шматок л*йна
#Гарсія, #Арум

Джерело - BadLeftHook.

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія не бажає співпрацювати з керівником промоутерської компанії Top Rank Бобом Арумом.

Про це заявив сам боксер.

"Чи буду я коли-небудь співпрацювати з Арумом? Сильно сумніваюся... До ч*рта його, він шматок л*йна! Я зараз говорю чесно, тому що мені набридла ця політкоректність через всіх бійців, які виступають за Top Rank, зокрема, мого брата. Нахр*ен цього придурка.

Він, може, навіть не знав, у чому полягала проблема в наших судових позовах, оскільки бачив тільки одну сторону. Він бос лише тому, що йому говорять про це його підлеглі. І вони кажуть йому, коли просять великі гроші. Ми навіть ніколи цього не обговорювали!" - заявив Гарсія.

Раніше Арум розповів, коли Василь Ломаченко повернеться на ринг.

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