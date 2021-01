Повєткін і Вайт можуть провести реванш не в Британії

Поєдинок-реванш між британцем Ділліаном Вайтом (27-2, 18 КО) та Олександром Повєткіним (36-2-1, 25 КО) може відбутися за межами Великобританії.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бексон.

Промоутер Едді Гірн хоче провести поєдинок з глядачами.

Серед кандидатів - країни Близького Сходу, Гібралтар і Монако, з якими вже обговорювали цю можливість.

