Промоутер назвав дату бою Джошуа – Ф’юрі

Дата бою між британськими важковаговиками Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу визначиться найближчим часом.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Кожен хоче побачити цей бій. Його бажають незалежно від результату поєдинку. Щиро вірю, що свій наступний бій вони проведуть між собою.

Якщо бути реалістами, то поєдинок відбудеться в травні або червні. Сподіваюся, що все вирішиться в найближчі кілька тижнів. На цьому тижні буде узгоджено деякий угоду, а контракт підпишуть на два бої ", - розповів Воррен.