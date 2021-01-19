Визначився можливий суперник Вайлдера

Між бійцями ведуться попередні переговори.

Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) може провести наступний бій проти ексволодаря титулу IBF Чарльза Мартіна (28-2-1, 25 КО).

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель підтвердив, що Мартін - один з декількох варіантів для повернення американця, якщо через арбітражний суд не вдасться організувати третій поєдинок проти Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Раніше повідомлялося, що Усик може побитися із Вайлдером у новій ваговій категорії.