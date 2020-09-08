Усик може побитися із Вайлдером у новій ваговій категорії

Всесвітня боксерська рада розглядає можливість створення нової категорії, у якій може опинитися українець Олександр Усик.

Про це розповів ексчемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью.

"Я б зробив ще одну категорію - суперкрузервейт - до 99,8 кг. У ній би виступали дрібні суперважковаговики. Я б зміг виступати в такій ваговій категорії. Усик зміг би. Вайлдер або ж Девід Хей. І всім було б комфортно. Кажуть, що краще зробити суперхевівейт, але як на мене, це навіть звучить безглуздо. Вийде щось типу суперпупертяжів.

Якби у мене був абсолютний контроль над ситуацією, я б першим поєдинком в новій вазі зробив титульний бій між Усиком і Вайлдером. Це просто неймовірний бій. Завдяки такому бою цей дивізіон відразу ж б здобув популярність, про нього точно заговорили", - переконаний Белью.