WBO санкціонувала поєдинок Андраде - Вільямс

Команди боксерів повинні досягти угоди до кінця січня

Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок володаря титулу чемпіона світу за версією WBO Деметріуса Андраде (29-0-0, 18 КО) проти претендента на титул - Ліама Вільямса (23-2-1, 18 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Команди боксерів повинні узгодити деталі угоди до кінця січня, в іншому випадку пройдуть промоутерські торги.

Для Андраде це буде вже четвертий захист титулу. В останньому бою, який пройшов в січні минулого року, він в дев'ятому раунді зупинив ірландця Люка Кілер (17-3-1, 5 КО). Що стосується Вільямса, то в жовтні 2020 року, він в першому раунді нокаутував Ендрю Робінсона (24-5-1, 7 КО).

Нагадаємо, WBC планує санкціонувати бій між Гарсією та Хейні.