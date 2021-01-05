Гарсія може зустрітися з чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBC

Тимчасовий чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Раян Гарсія в наступному поєдинку може зустрітися з володарем титулу WBC Девіном Хейні.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Всесвітня боксерська рада готова санкціонувати цей поєдинок і хоче закликати боксерів почати переговори.

Після того, як організація офіційно санкціонує бій, сторони отримають 30 днів на переговори. Якщо вони не зможуть дійти згоди, то відбудуться промоутерські торги.

Раніше, Хейні назвав бажаного суперника на наступний бій.