Вайт: Хочу розмазати Повєткіну обличчя

6 березня відбудеться реванш між тимчасовим чемпіоном WBC в суперважкій вазі Олександром Повєткіним (36-2-1, 25 КО) і Ділліаном Вайтом (27-2, 18 КО).

Британець прокоментував майбутній поєдинок.

"Я просто хочу вийти туди і розмазати йому обличчя, якщо чесно. Просто вийти на бій, зустрітися віч-на-віч. Він даремно витратив час, дозволивши мені підготуватися до двох боїв, а потім скасувавши їх в останню хвилину. Він прикидається приємним і скромним хлопцем, але каже лайно", - сказав Вайт.