 Вайт: Хочу розмазати Повєткіну обличчя | Бокс | Champion.com.ua
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Вайт: Хочу розмазати Повєткіну обличчя

Сьогодні 14:41 653 0
6 березня відбудеться матч реванш між британцем та росіянином
Вайт: Хочу розмазати Повєткіну обличчя
#Вайт, #Повєткін

Джерело - Sky Sports.

6 березня відбудеться реванш між тимчасовим чемпіоном WBC в суперважкій вазі Олександром Повєткіним (36-2-1, 25 КО) і Ділліаном Вайтом (27-2, 18 КО).

Британець прокоментував майбутній поєдинок.

"Я просто хочу вийти туди і розмазати йому обличчя, якщо чесно. Просто вийти на бій, зустрітися віч-на-віч. Він даремно витратив час, дозволивши мені підготуватися до двох боїв, а потім скасувавши їх в останню хвилину. Він прикидається приємним і скромним хлопцем, але каже лайно", - сказав Вайт.

Раніше Повєткін розпочав підготовку до реваншу проти Вайта.

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