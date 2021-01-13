Повєткін розпочав підготовку до реваншу проти Вайта

Російський суперважковаговик Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) розпочав підготовку до реваншу проти Ділліана Вайта (27-2, 18 КО).

Про це повідомляє worldofboxingpromotions.

"Повєткін сьогодні разом зі своєю командою вилетів в Геленджик, де проведе перший етап підготовки до реваншу проти Ділліана Вайта, якого він переміг нокаутом в першому бою, що відбувся в серпні минулого року. Ця перемога принесла Російському Витязю пояс WBC, і він буде захищати його в реванш.

Проведення реваншу було відкладено у зв'язку з хворобою Повєткіна коронавірусів. Зараз Олександр повністю відновився і готовий приступити до повноцінної підготовки до бою. Нова дата матчу-реваншу буде оголошена найближчими днями", - йдеться в повідомленні компанії.