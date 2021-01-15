Арум має варіант для Ломаченка

Українець Василь Ломаченко може провести реванш з американцем Гері Расселом, якого переміг у 2014 році.

Про це розповів президент боксерської промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"По ходу справи можна влаштувати реванш з Гері Расселом, але поки що я хочу, аби Ломаченко брав участь в титульних боях. До того ж я думаю, що він більше не зможе укластися в ліміт напівлегкої ваги.

Бій із Расселом - гідний варіант, але Ломаченко не піде на це, оскільки хоче боксувати тільки за титул. Тому що я маю робити? Якщо Ломаченко здобуде титул у другій напівлегкій вазі, він із задоволенням дасть Расселлу право на реванш", - відзначив Арум.