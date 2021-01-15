Брук хоче провести бій з Ханом

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Келл Брук (39-3, 27 KO) готовий провести бій з Аміром Ханом (34-5, 21 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Не знаю, піар-хід чи це від Хана або він дійсно хоче бою. Все дано хотіли побачити цей бій, так що якщо він відбудеться, буде відмінна ніч. Очевидно, що я хочу з ним битися.

Поєдинок з Ханом стане прекрасним моментом, щоб завершити кар'єру. Є тільки один переможець, і це я. Упевнений, що нокаутую Хана", - зазначив Брук.