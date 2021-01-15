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Усику можуть запропонувати варіант з тимчасовим титулом WBO

Сьогодні 12:41 323 0
Промоутер Гірн все робить для проведення бою Джошуа - Ф'юрі
Усику можуть запропонувати варіант з тимчасовим титулом WBO
#Усик, #Гірн

Джерело - Sky Sports.

Українець Олександр Усик може отримати бій за тимчасовий титул WBO, поки Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі проведуть поєдинок за всі пояси суперважкої ваги.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Бій Джошуа vs Ф'юрі - це не просто бій за титули. Це бій за всі титули. Ми ж хочемо знати, хто найкращий суперваговик. І ми можемо отримати відповідь на це питання.

Усик і його статус обов'язкового претендента? Можна організувати бій за тимчасовий титул WBO. Наприклад, проти Джойса. Усик - відмінний хлопець, він повністю в темі боксу. Він розуміє, що бій Джошуа - Ф'юрі є великою подією для спорту.

Чи хоче Усик перешкодити бою за всі титули? Фанам не сподобається, якщо він зробить це. Однак ми повинні проявити повагу до статусу Усика. Не можна йому просто сказати: Чекай.

Потрібно знайти рішення і для нього, і для бою Джошуа - Ф'юрі", - зазначив Гірн.

Раніше, Арум хоче підписати Усика в Top Rank.

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