Арум хоче підписати Усика в Top Rank

Керівник Top Rank Боб Арум бажає підписати у свій ростер українського суперважковаговика Олександра Усика (18-0, 13 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"У нього [Усика] закінчується контракт з Matchroom Boxing (Едді Гірна - прим.). Єдина угода, яка у нього є з ними, - вони повинні йому зробити бій проти Джошуа.

В іншому випадку він - вільний. Його менеджер - Егіс Клімас, як і Василя Ломаченка і багатьох інших бійців, які б'ються в мене. Я був би радий, щоб Усик став частиною моєї групи", - сказав Арум.