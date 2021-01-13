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Промоутер підтвердив реванш Повєткін - Вайт

Сьогодні 22:31 483 0
Андрій Рябінський прокоментував реванш Повєткін - Вайт
Промоутер підтвердив реванш Повєткін - Вайт
#Повєткін, #Вайт

Джерело - xsport.ua.

Глава промоутерської компанії Світ Боксу Андрій Рябінський підтвердив, що реванш Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) і Ділліан Вайта (27-2, 18 КО) відбудеться 6 березня.

Про це розповів сам промоутер.

"Бій відбудеться 6 березня. Нас ця дата цілком влаштовує, все нормально. Саша цілком собі в формі, зараз він вже полетів на перший етап підготовки (в Геленджику), де буде підтягувати фізику. Далі буде практика і підводка до бою. В Англію команда, напевно, відправиться тижні за два до поєдинку. Вайта знову будуть вважати фаворитом? Нам все одно, якщо чесно. Хотілося б, щоб Саша і другий бій закінчив так само, як і перший, але уникнув нокдауну.

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У Саші все  добре зі здоров'ям, він відновився. Ми також пройшли велику диспансеризацію, отримали від лікарів всі рекомендації. Також було обмеження по датах, коли Сашкові не можна було битися. Лікарі сказали, що після першого березня можна виходити на бій", - розповів Рябінський.

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