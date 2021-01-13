Гірн оголосив нову дату реваншу Повєткін - Вайт

Боксери проведуть другий поєдинок на початку березня

Джерело - Boxing Scene.

Бій-реванш Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) та Ділліан Вайта (27-2, 18 КО) відбудеться 6 березня.

Про це заявив британський промоутер Едді Гірн.

"Ми готові оголосити офіційну дату другого бою Вайт - Повєткін, який пройде 6-го березня. Їх перший поєдинок, 22-го серпня, став фінальною сутичкою" Бійцівського табору". Я дотепер бачу його перед своїми очима. Це неймовірно великий бій для суперважкого дивізіону. це бій за статус обов'язкового претендента на титул WBC. До того ж це відмінний поєдинок в суперважкій вазі, який буде частиною наших перших запланованих івентів в 2021 році", - зазначив Гірн.

Спочатку реванш був призначений на 30 січня, але в підсумку поєдинок був перенесений. Їх перший бій відбувся 22 серпня 2020 року і завершився сенсаційною перемогою Повєткіна нокаутом в п'ятому раунді.

Офіційне оголошення дати і місця проведення шоу Повєткін - Вайт і інших великих вечорів боксу Matchroom, запланованих на лютий, березень і квітень, відбудеться в п'ятницю, 15 січня.

Раніше Повєткін виявив бажання провести реванш з Володимиром Кличком.