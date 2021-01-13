Боксер Джо Джойс (12-0, 11 KO), який перебуває на 2-му місці рейтингу WBO, хоче у квітні провести бій проти лідера Олександра Усика (18-0, 13 KO).

Про це розповів менеджер боксера Сем Джонс.

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"Джо хоче провести бій в квітні. Хочеться, щоб це був бій з Усиком. Нехай це навіть буде поєдинок за тимчасовий титул WBO. Джойс хоче вийти в ринг з Усиком.

Але все залежить від того, як вирішиться ситуація з боєм Джошуа - Ф'юрі. Потрібно зрозуміти, що з цим поєдинком", - сказав Джонс.