Непереможений кубинський боксер хоче битися з Усиком за вакантний пояс WBO

Санчес Форе хоче домогтися поєдинку з українцем

Збільшилася група бажаючих побитися з українським суперваговиком Олександром Усиком (18-0, 13 KO) за пояс WBO в разі якщо чинний чемпіон Ентоні Джошуа залишить його вакантним.

Про це повідомляє boxingnews24.com.

На цей час Джо Джойс (12-0, 11 KO) йде першим в черзі на бій з українцем, Джозеф Паркер (27-2, 21 KO) теж сподівається на шанс у разі перемоги над Дніором Фа.

Ще одним боксером, який висловив бажання зустрітися з Усиком, став кубинський непереможний проспект Франк Санчес Фопе (17-0, 13 КО).

Раніше, Усик може розірвати контракт з Гірном, якщо не отримає бій з Джошуа.