 Непереможений кубинський боксер хоче битися з Усиком за вакантний пояс WBO | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Костюк вперше зіграє в півфіналі турніру WTA. Суперниця - росіянка, яка двічі перемагала Світоліну
Вчора 19:23 4509 3
Трансфер Абади у Динамо зірвався
Вчора 19:33 2074
Санітра відправив чотирьох біатлоністів з Обергофа на Кубок IBU
Вчора 18:15 2312
Арсенал готує трансфер Соломона
Вчора 17:55 2570
Шахтар може повернути Бернарда
Вчора 17:41 2540
Білодід здобула бронзу на турнірі у Досі
Вчора 17:25 811
Костюк - Кудермєтова: онлайн-трансляція півфіналу в Абу-Дабі. LIVE
Вчора 17:23 941
Світоліна поступилася росіянці Кудерметовій в 1/4 турніру в ОАЕ
Вчора 17:03 1395 2
Джошуа готовий віддати всі пояси чемпіона світу
Вчора 16:49 5430 1
У збірної України з'явився новий національний спонсор
Вчора 15:09 1087
Блоги
Дикий крик російського коментатора під час фінішу біатлонної естафети, тепер йому не треба буде їсти власний ботинок
Дикий крик російського коментатора під час фінішу біатлонної естафети, тепер йому не треба буде їсти власний ботинок Андрій Твердохліб
Вчора 17:37 895 2
Фото дня. Футболісти Ворскли підтримали мітингувальників проти високих тарифів
Фото дня. Футболісти Ворскли підтримали мітингувальників проти високих тарифів Андрій Твердохліб
Вчора 15:27 5534 3
Андрій Шевченко сфотографувався із форвардом збірної Росії
Андрій Шевченко сфотографувався із форвардом збірної Росії Андрій Твердохліб
Вчора 11:58 6515
Усик добряче відлупцював Ломаченка в лазні
Усик добряче відлупцював Ломаченка в лазні Андрій Твердохліб
Вчора 11:51 9898 2
Відео дня. До української тенісистки прямо під час гри на корт вийшла 2-річна донька
Відео дня. До української тенісистки прямо під час гри на корт вийшла 2-річна донька Андрій Твердохліб
Вчора 06:19 3386
Справжній капітан. Підгрушна святкує 34-й день народження
Справжній капітан. Підгрушна святкує 34-й день народження Valeriy Ruchka
09.01.2021 10:44 646
Гравець Астон Вілли обмінявся футболками з Фабіньо, а потім віддав назад
Гравець Астон Вілли обмінявся футболками з Фабіньо, а потім віддав назад Valeriy Ruchka
09.01.2021 10:07 647
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії Андрій Твердохліб
09.01.2021 01:00 9371
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва Андрій Твердохліб
08.01.2021 21:01 7220
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика Андрій Твердохліб
08.01.2021 20:06 1423 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
06:10 Бокс Непереможений кубинський боксер хоче битися з Усиком за вакантний пояс WBO 134
11 Січня 2021
23:58 Футбол Бетіс здолав Уеску у 18 турі Ла-Ліги 1881
23:56 Футбол Вест Гем із Ярмоленком вирвав перемогу у Кубку Англії 2274
23:48 Футбол Спеція перемогла Сампдорію у 17 турі Серії А 2040
23:28 Футбол Баєр узгодив перехід захисника Манчестер Юнайтед 2349
23:15 Теніс Костюк: Досі не вірю, що змогла змінити хід гри 2616
22:57 Футбол Манчестер Юнайтед зустрінеться з Ліверпулем, прохідний суперник для команди Зінченка. Результати жеребкування Кубка Англії 499
22:43 Теніс Кудерметова - Світоліна. Огляд матчу 2206
22:30 Футбол Олімпік підписав українського півзахисника 2438
22:16 Теніс Кудерметова оцінила перемогу над Світоліною 2774
21:55 Футбол Хетафе обіграло Ельче у 18 турі Ла-Ліги 2083
21:45 Футбол В АПЛ 36 нових випадків коронавірусу 2621
21:33 Футбол Ярмоленко у старті Вест Гема на матч Кубка Англії 2662
21:15 Футбол Попов відреагував на перехід Цітаішвілі у Ворсклу 3128
21:00 Баскетбол Будівельник впевнено обіграв Миколаїв у Суперлізі 2770
20:44 Футбол Кривбас підписав Карнозу 2661
20:37 Біатлон Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий спринт в Обергофі 2851
20:34 Футбол Megogo не зміг домовитися щодо трансляції телеканалів Футбол 3240 2
20:19 Бокс Красюк: Усик не погодиться на бій Джошуа і Ф'юрі 2264
20:00 Бокс Top Rank відправить Хейні контракт на бій з Лопесом 2489
19:50 Футбол Сідклей і Кадірі повернулися у Динамо 3042
19:33 Футбол Трансфер Абади у Динамо зірвався 2074
19:23 Теніс Костюк вперше зіграє в півфіналі турніру WTA. Суперниця - росіянка, яка двічі перемагала Світоліну 4509 3
19:16 Футбол Дибала вилетів на три тижні 2876
18:57 Футбол Японський клуб продовжив контракт із 53-річним нападником 3154

Непереможений кубинський боксер хоче битися з Усиком за вакантний пояс WBO

Сьогодні 06:10 134 0
Санчес Форе хоче домогтися поєдинку з українцем
Непереможений кубинський боксер хоче битися з Усиком за вакантний пояс WBO
#Усик, #Санчес

Джерело - iSport.ua.

Збільшилася група бажаючих побитися з українським суперваговиком Олександром Усиком (18-0, 13 KO) за пояс WBO в разі якщо чинний чемпіон Ентоні Джошуа залишить його вакантним.

Про це повідомляє boxingnews24.com.

На цей час Джо Джойс (12-0, 11 KO) йде першим в черзі на бій з українцем, Джозеф Паркер (27-2, 21 KO) теж сподівається на шанс у разі перемоги над Дніором Фа.

Ще одним боксером, який висловив бажання зустрітися з Усиком, став кубинський непереможний проспект Франк Санчес Фопе (17-0, 13 КО).

Раніше, Усик може розірвати контракт з Гірном, якщо не отримає бій з Джошуа.

Коментарі ()