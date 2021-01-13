Ломаченко втратив одну позицію у рейтингу IBF

IBF оновила свій рейтинг боксерів за грудень

Джерело - Чемпіон.

Шість українських боксерів присутні в оновленому за грудень рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Третє місце в суперваговиках займає Олександр Усик, залишається дев'ятим в суперсередній вазі Сергій Богачук, а напівсередній і легкому вагах в ТОП-15 відразу по два українці.

Єдиним, хто змінив свою позицію в порівнянні з попереднім місяцем, став Василь Ломаченко, який втратив одне місце.

Українці в рейтингу IBF :

- №3. Олександр Усик. Суперважка вага

- №9. Сергій Богачук. Суперсередня вага

- №7. Іван Голуб. Напівсередня вага

- №12. Карен Чухарджян. Напівсередня вага

- №5. Василь Ломаченко. Легка вага

- №6. Денис Берінчик. Легка вага

Раніше Лопес заявив, що всі боксери легкої ваги бояться Ломаченка.