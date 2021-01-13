Ломаченко втратив одну позицію у рейтингу IBF

Джерело - Чемпіон.
Шість українських боксерів присутні в оновленому за грудень рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Про це повідомляє пресслужба федерації.
Третє місце в суперваговиках займає Олександр Усик, залишається дев'ятим в суперсередній вазі Сергій Богачук, а напівсередній і легкому вагах в ТОП-15 відразу по два українці.
Єдиним, хто змінив свою позицію в порівнянні з попереднім місяцем, став Василь Ломаченко, який втратив одне місце.
Українці в рейтингу IBF :
- №3. Олександр Усик. Суперважка вага
- №9. Сергій Богачук. Суперсередня вага
- №7. Іван Голуб. Напівсередня вага
- №12. Карен Чухарджян. Напівсередня вага
- №5. Василь Ломаченко. Легка вага
- №6. Денис Берінчик. Легка вага
Раніше Лопес заявив, що всі боксери легкої ваги бояться Ломаченка.