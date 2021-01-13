Арум: Попросимо WBO дозволити бій Ф'юрі - Джошуа

Боб Арум впевнений, що вдасться знайти рішення, яке допоможе Ентоні Джошуа відстрочити бій з Олександром Усиком.

Про це заявив сам промоутер.

"Він [Усик] - обов'язковий претендент на пояс WBO, тому ми попросимо організацію дозволити бій Ф'юрі з Джошуа, це затримає Усика.

Якби ми не змогли цього домогтися, може бути, ми б спробували знайти рішення з Усиком, при якому він би провів бій з кимось іншим, можливо, в тому ж карді. Ми знайдемо рішення", - зазначив Арум.