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Арум: Попросимо WBO дозволити бій Ф'юрі - Джошуа

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Промоутер висловився про потенційний поєдинок свого підопічного з Джошуа
Арум: Попросимо WBO дозволити бій Ф'юрі - Джошуа
#Усик, #Арум

Джерело - Sky Sports.

Боб Арум впевнений, що вдасться знайти рішення, яке допоможе Ентоні Джошуа відстрочити бій з Олександром Усиком.

Про це заявив сам промоутер.

"Він [Усик] - обов'язковий претендент на пояс WBO, тому ми попросимо організацію дозволити бій Ф'юрі з Джошуа, це затримає Усика.

Якби ми не змогли цього домогтися, може бути, ми б спробували знайти рішення з Усиком, при якому він би провів бій з кимось іншим, можливо, в тому ж карді. Ми знайдемо рішення", - зазначив Арум.

Нагадаємо, непереможений кубинський боксер хоче битися з Усиком за вакантний пояс WBO.

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