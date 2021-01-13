Повєткін повідомив, коли завершить кар'єру

Російський суперважковаговик Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) поки не поспішає завершувати кар'єру.

Про це заявив сам 41-річний боксер.

"Закінчити кар'єру після реваншу з Ділліаном Вайтом? Я такого не говорив. Буду дивитися по здоров'ю. Зараз потрібно перевірити ще раз легкі, подивитися ще раз по судинах, там теж були деякі лікарські моменти. Але думаю, що все нормально.

Я люблю боксувати, люблю цю справу. Мені подобається виходити проти хороших суперників, десь перемагати, десь отримувати, але продовжувати битися. Поки є можливість, я буду це робити.

Немає такого бою або суперника, після якого я точно захочу закінчити. Я буду продовжувати, доки дозволятиме здоров'я", - зазначив Повєткін.