Вболівальники перестали підтримувати Василя Ломаченка після поразки в бою з американцем Теофімо Лопесом.

Про це заявив сам абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес.

"Люди несправедливо забули про Ломаченка. Вони підтримували його весь час, але чому ж вони не поруч з ним зараз? Тому що він програв?

Ломаченко зазнав поразка не від мішка, він бився проти бійця, який володіє відмінними навичками. У мене виявилися найбільші яйця в легкій вазі. Знаєте чому? Тому що я вийшов на бій, незважаючи на те, в яку ціну це обійшлося. Я втратив від 800 тисяч до 1 мільйона доларів, але я зробив ставку, адже я постійно ризикую у своєму житті. Це головне, заради цього я і живу.

Я думаю, багатьом потрібно віддати належне Ломаченко. Я вважаю, що він поб'є всіх інших бійців. Тому я і поставив його на друге місце в легкій вазі", - розповів Лопес.