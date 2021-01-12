Хопкінс: Лопес вибив все дурне з Ломаченка

Перемога абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) над українцем Василем Ломаченко (14-2, 10 КО) стала для нього несподіванкою.

Про це розповів легендарний американський боксер Бернард Хопкінс

"Лопес мене здивував. Я був великим фаном Ломаченко. Лопес здивував мене тим, як переміг Ломаченко. Він ще довго буде проблемою для будь-якого бійця в будь-якій ваговій категорії.

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Найважчий суперник для Лопеса? Він сам. Ніхто не переможе Теофімо, крім нього самого.

Лопес вибив все дурне з Ломаченка, і подивіться, як він це зробив. Можливо, хтось зачепить Лопеса. Він може раптово оступитися через якісь інші проблеми, але на цей час, якщо виходити виключно з його боксу і навичок, то забудьте (про поразку Лопеса, - прим.).

Радий для Лопеса? Продовжуй залишатися собою і завжди намагайся перевершити свій останній виступ. Це буде стимулювати тебе показувати максимум кожен раз, коли ти виходиш в ринг. Вогонь ніколи не повинен припиняти горіти, поки ти не перестанеш битися", - сказав Хопкінс.