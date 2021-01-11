Красюк: Усик не погодиться на бій Джошуа і Ф'юрі

Джерело - isport.ua.
Український суперважковаговик Олександр Усик чекає можливості поборотися за титул WBO.
Про це розповів промоутер Олександр Красюк.
"Були розмови про тимчасовий титул або про те, що переможець поєдинку Джошуа - Ф'юрі відмовиться від титулу WBO на наступний день після бою.
Але на сьогодні Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO і ніколи не давав згоди на проведення бою Джошуа проти Ф'юрі без своєї участі.
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Усик зараз в хороших умовах, він успішно відновився після останнього бою і з нетерпінням чекає можливості поборотися за титул цієї весни.
Нетитульні бої ніколи не обговорювалося, і я дуже сподіваюся, що ніколи не буде", - сказав Красюк.
Нагадаємо, Усик у ТОП-15 найкращих боксерів 2020 року.