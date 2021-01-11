Красюк: Усик не погодиться на бій Джошуа і Ф'юрі

Український суперважковаговик Олександр Усик чекає можливості поборотися за титул WBO.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

"Були розмови про тимчасовий титул або про те, що переможець поєдинку Джошуа - Ф'юрі відмовиться від титулу WBO на наступний день після бою.

Але на сьогодні Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO і ніколи не давав згоди на проведення бою Джошуа проти Ф'юрі без своєї участі.

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Усик зараз в хороших умовах, він успішно відновився після останнього бою і з нетерпінням чекає можливості поборотися за титул цієї весни.

Нетитульні бої ніколи не обговорювалося, і я дуже сподіваюся, що ніколи не буде", - сказав Красюк.