 Усик у ТОП-15 найкращих боксерів 2020 року | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Гарсія нокаутував Кемпбелла та завоював титул тимчасового чемпіона WBC
Сьогодні 02:23 2460
Відео дня. Гарсія нокаутував Кемпбелла шикарним ударом по печінці
Сьогодні 02:34 4264
Мілану запропонували купити Циганкова за 35 млн євро
Вчора 21:38 1071
Миколенко і Трубін увійшли у ТОП-50 найкращих молодих гравців 2020 року
Вчора 20:24 753
Почеттіно - головний тренер ПСЖ
Вчора 17:24 716
Лаціо має намір придбати Зінченка
Вчора 16:09 959
Мессі став найкращим футболістом року, Маліновський потрапив до ТОП-200
Вчора 15:09 1009
Рафаїлов: Ніхто з лідерів Зорі не хоче продовжувати контракт
Вчора 14:09 1363 1
Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро
Вчора 13:51 1468
Ярмоленко став найгіршим гравцем Вест Гема у матчі проти Евертона
Вчора 08:24 3226 1
Блоги
Наймиліше привітання з Новим роком від Артема Кравця
Наймиліше привітання з Новим роком від Артема Кравця Андрій Твердохліб
01.01.2021 22:05 2034
Фото дня. Український футболіст зустрів Новий рік у компанії Путіна
Фото дня. Український футболіст зустрів Новий рік у компанії Путіна Андрій Твердохліб
01.01.2021 16:56 7230 3
Юна австралійська тенісистка під час пандемії підзаробляє еротичними фото
Юна австралійська тенісистка під час пандемії підзаробляє еротичними фото Андрій Твердохліб
01.01.2021 12:28 3567
Гол Маліновського визнали одним з найкращих в Серії А
Гол Маліновського визнали одним з найкращих в Серії А Valeriy Ruchka
31.12.2020 18:00 2336
Стало відомо ім'я автора найкращого гола Шахтаря 2020 року
Стало відомо ім'я автора найкращого гола Шахтаря 2020 року Valeriy Ruchka
31.12.2020 16:55 463
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:44 Бокс Гарсія: Ломаченко не зміг нокаутувати Кемпбелла, я зробив це у 22 роки 80
13:29 Бокс Усик у ТОП-15 найкращих боксерів 2020 року 266
13:23 Блог Бий свого! Російські лижники зіткнулись перед фінішем і втратили медалі 186
13:18 Футбол У Серії А хочуть повернути уболівальників на трибуни 238
13:13 Блог Данк Гарріса - найкращий момент дня в НБА 135
12:57 Футбол Вест Бромвіч - Арсенал 0:4. Огляд матчу 314
12:44 Футбол Минай попрощався з чотирма футболістами 562
12:43 Блог Найкращі спортивні фото 2020 року 121
12:30 Футбол ФІФА тимчасово призупинила дискваліфікацію Тріпп'єра 395
12:15 Футбол Ювентус запропонував Дибалі контракт до 2025 року 421
11:59 Футбол Реал - Сельта 2:0. Огляд матчу 545
11:48 Футбол Моурінью назвав свою улюблену команду в АПЛ 719
11:29 Футбол Забарний і Трубін у ТОП-50 талантів УЄФА 715
11:15 Бокс Кемпбелл: Це був найважчий удар, який мені коли-небудь завдавали 887
10:57 Футбол Армінія - Боруссія М 0:1. Огляд матчу 640
10:45 Футбол Еріксен може перейти у Реал або Атлетіко 643
10:33 Бокс Хейні викликав Гарсію на бій 940
10:17 Футбол Палкін сумнівається у доцільності збільшення команд в УПЛ 773
10:00 Футбол Дружина Маліновського спростувала чутки про бажання українця покинути Аталанту 953
09:46 Баскетбол Київ-Баскет підписав американського форварда 917
09:30 Футбол Куман: Мессі не хоче зараз приймати рішення про своє майбутнє 865
09:16 Хокей Визначились півфіналісти молодіжного чемпіонату світу 2421
08:58 Бокс Гарсія назвав свого наступного суперника 1417
08:47 Баскетбол Торонто із Ленем поступився Нью-Орлінс Пеліканс, Х'юстон обіграв Сакраменто. Результати матчів НБА 235
08:25 Бокс Гарсія - Кемпбелл: Відео бою 6887

Усик у ТОП-15 найкращих боксерів 2020 року

Сьогодні 13:29 266 0
Став відомий рейтинг найкращих боксерів 2020 року
Усик у ТОП-15 найкращих боксерів 2020 року
#Усик

Джерело - givemesport.com.

Український суперважковаговик Олександр Усик став 12 у списку найкращих боксерів 2020 року.

Про це повідомляє Givemesport.

Рейтинг очолив чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі. На другому місці опинився абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес, володар поясів WBC і IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс - третій.

ТОП-15 найкращих боксерів 2020 року:

1. Тайсон Ф'юрі
2. Теофімо Лопес
3. Еррол Спенс
4. Джервонта Девіс
5. Ентоні Джошуа
6. Сауль Альварес
7. Наойя Іноуе
8. Олександр Повєткін
9. Роман Гонсалес
10. Теренс Кроуфорд
11. Джо Джойс
12. Олександр Усик
13. Джермелл Чарло
14. Джермалл Чарло
15. Геннадій Головкін

Раніше, Алі Башир назвав причину припинення співпраці з Усиком.

Коментарі ()