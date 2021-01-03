Усик у ТОП-15 найкращих боксерів 2020 року

Став відомий рейтинг найкращих боксерів 2020 року

Український суперважковаговик Олександр Усик став 12 у списку найкращих боксерів 2020 року.

Про це повідомляє Givemesport.

Рейтинг очолив чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі. На другому місці опинився абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес, володар поясів WBC і IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс - третій.

ТОП-15 найкращих боксерів 2020 року:

1. Тайсон Ф'юрі

2. Теофімо Лопес

3. Еррол Спенс

4. Джервонта Девіс

5. Ентоні Джошуа

6. Сауль Альварес

7. Наойя Іноуе

8. Олександр Повєткін

9. Роман Гонсалес

10. Теренс Кроуфорд

11. Джо Джойс

12. Олександр Усик

13. Джермелл Чарло

14. Джермалл Чарло

15. Геннадій Головкін

Раніше, Алі Башир назвав причину припинення співпраці з Усиком.