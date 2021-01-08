Лопес: Виправдання Ломаченка мене не здивували

Американець прокоментував слова Василя про упередженість суддів

Джерело - CompuBox TV.

Абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса не здивували слова українця Василя Ломаченка, який розкритикував роботу суддів в їх поєдинку.

Про це заявив сам американець.

"Потрібно розуміти, що слова Ломи вже нічого не змінять. Він зазнав другої поразки в кар'єрі, по-іншому вчинити вже не можна. Виправдання - це виправдання. Що я можу ще сказати? Ми говоримо про людину, яка не любить програвати. Я не буду його звинувачувати. Якщо чесно, виправдання Ломаченка мене зовсім не здивували. Ще до початку бою я знав, які слова почую, коли поб'ю його", - заявив Лопес.

Нагадаємо, що бій між Ломаченком і Лопесом відбулася в ніч з 17 на 18 жовтня. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Раніше, Лопес назвав плани на рік.