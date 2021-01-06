Лопес: Місце Ломаченка у напівлегкій вазі

Абсолютний чемпіон легкої ваги американець Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) порадив Василю Ломаченко (14-2, 10 КО) змінити вагову категорію.

Про це розповів сам боксер.

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"Лома, розслабся. Як я і говорив раніше, твоє місце дивізіоном нижче. Так що повертайся туди. Пам'ятаєш, я ж обіцяв до бою повернути тебе в другу напівлегку вагу. Якщо чесно, я бажаю йому тільки всього найкращого. Бажаю йому відмінної кар'єри. Вважаю, що у нього ще є час, щоб домогтися чогось вартого. Чого саме? Ну, це йому вирішувати. Чому він звинуватив у всьому суддів? А я звідки знаю? У нього питайте. Я б міг зараз розмазати його за це, але який сенс? Я вже і так зробив це в рингу", - сказав Лопес.