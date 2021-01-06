Лопес: Ніякого реваншу Ломаченко не отримає

Абсолютний чемпіон легкої ваги американець Теофімо Лопес (16-0, 12 КО), як і раніше категорично відмовляється від реваншу з українцем Василем Ломаченко (14-2, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

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"Як я і говорив раніше, ніякого реваншу він не отримає. Адже це їх, команди Ломаченка, рішення - відмовитися від пункту про реванш в контракті. І не тільки це. Там багато чого було. Я б міг зараз показати всім вам його брудну білизну, але не хочу цим займатися. Проїхали. Але більше я в його бік дивитися не збираюся", - відзначив Лопес.