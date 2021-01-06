 Лопес: Ніякого реваншу Ломаченко не отримає | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Сьогодні 11:11 5476
Збірна США перемогла Канаду у фіналі молодіжного чемпіонату світу
Сьогодні 08:14 1664
Кременчук у серії буллітів здолав Сокіл у 23 турі УХЛ
Вчора 21:26 1782
Луческу хоче бразильця замість Абада
Вчора 21:10 1416
Матч між Ювентусом і Міланом під загрозою зриву
Вчора 20:41 1379
У Динамо на зборах буде максимум один новачок
Вчора 19:54 1196
Гірн порадив Альваресу не повторювати помилок Ломаченка
Вчора 16:24 2748
Джошуа: Усик погодиться відійти в сторону
Вчора 15:27 4955
Шахтар назвав спаринг-партнерів на перший зимовий збір
Вчора 14:20 1671
Асистент Луческу розірвав контракт з Динамо
Вчора 13:47 3042
Блоги
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 1262
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
04.01.2021 17:00 1163
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор Valeriy Ruchka
04.01.2021 14:15 5103
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні Valeriy Ruchka
04.01.2021 14:00 6444 1
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол Valeriy Ruchka
04.01.2021 13:00 5517
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:57 Футбол Визначилась зарплата Луческу у Динамо 275
12:46 Футбол Езіл може перейти у клуб МЛС 113
12:31 Теніс WTA оприлюднила календар на перше півріччя 2021 року 193
12:23 Блог УЄФА вшанував пам'ять Лобановського 251
12:15 Футбол Ворскла підписала Коджові 263
12:09 Блог Ракурс. Неймовірний нокаут Гарсії очима вболівальників 428
11:57 Хокей Фінляндія - Росія 4:1. Огляд матчу 312
11:56 RunNews Про Нью-Йоркський марафон, як біг допомагає в професії і як професія допомагає в бігу - Анатолій Анатоліч у подкасті Пейсмейкери 97
11:46 Футбол Оболонь підписала гравця, який грав у ЛНР 343
11:31 Блог Сейви українських голкіперів увійшли у добірку найкращих в Лізі чемпіонів 303
11:28 Теніс Бондаренко пробилась в основну сітку турніру в ОАЕ 800
11:13 Футбол Качараба перейшов у Славію 453
11:11 Футбол Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 5476
10:57 Хокей Канада - США 0:2. Огляд фіналу молодіжного чемпіонату світу 554
10:46 Футбол Почеттіно охарактеризував гравців ПСЖ 633
10:31 Бокс Лопес: Ніякого реваншу Ломаченко не отримає 1488
10:14 Футбол Кравець забив гол Галатасараю та приніс перемогу своїй команді 671
09:55 Футбол Тоттенгем - Брентфорд 2:0. Огляд матчу 617
09:45 Дзюдо Білодід виступить на турнір у Катарі 599
09:41 Блог Лобановський назавжди. 82 роки тому народився легендарний тренер Динамо 1792
09:32 Футбол Помер легендарний футболіст Манчестер Сіті 1393
09:15 Футбол Луїзао планує повернутися у Ворсклу 696
08:59 Хокей Збірна Фінляндії обіграла Росію у матчі за бронзу на молодіжному чемпіонаті світу 1274
08:45 Футбол Трабзонспор може перехопити потенційного новачка Динамо 919
08:31 Баскетбол Лейкерс перемогли Мемфіс, Кліпперс поступилися Сан-Антоніо. Результати матчів НБА 739

Лопес: Ніякого реваншу Ломаченко не отримає

Сьогодні 10:31 1488 0
Теофімо Лопес прокоментував реванш з Василем Ломаченко
Лопес: Ніякого реваншу Ломаченко не отримає
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - vringe.com.

Абсолютний чемпіон легкої ваги американець Теофімо Лопес (16-0, 12 КО), як і раніше категорично відмовляється від реваншу з українцем Василем Ломаченко (14-2, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Батько Лопеса: Ми ще раз проведемо бій у легкій вазі тільки за правильні гроші

"Як я і говорив раніше, ніякого реваншу він не отримає. Адже це їх, команди Ломаченка, рішення - відмовитися від пункту про реванш в контракті. І не тільки це. Там багато чого було. Я б міг зараз показати всім вам його брудну білизну, але не хочу цим займатися. Проїхали. Але більше я в його бік дивитися не збираюся", - відзначив Лопес.

Коментарі ()