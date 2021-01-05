Батько Лопеса: Ми ще раз проведемо бій у легкій вазі тільки за правильні гроші

Абсолютному чемпіону Теофімо Лопесу не потрібні відновлювальні бої.

Про це заявив тренер американця Теофімо Лопес-старший.

"Нам не потрібні відновлювальні бої. Так, ми хочемо провести бій в легкій вазі, але навіщо нам робити крок назад. Ми вже завоювали в цьому дивізіоні все, що можна. Єдиний варіант, при якому ми ще раз проведемо бій в легкій вазі - це якщо нам запропонують правильні гроші.

Нам немає сенсу чекати до липня, серпня або грудня, щоб зустрітися з переможцем бою Джош Тейлор - Хосе Рамірес. Ми підемо за великими хлопцями. Як ми, чорт забирай, можемо уникати екого-то в легкій вазі? В цьому просто немає сенсу", - сказав Лопес-старший.