Хейні назвав бажаного суперника на наступний бій

Чемпіон WBC Девін Хейні (25-0, 15 КО) хоче побитися з тимчасовим володарем титулу WBC Раяном Гарсією (21-0, 18 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Наш план полягає в тому, щоб продовжувати битися. Мені хочеться повернутися на ринг якомога швидше, і щоб Раян Гарсія став моїм наступним суперником.

Не потрібно сильно тиснути на WBC, щоб влаштувати цей бій. Я не повинен змушувати їх або Раяна битися зі мною, адже він обов'язковий претендент для мене. Це вони повинні чинити тиск на мене, щоб я бився з ним. Подивимося, що буде далі", - сказав Хейні.