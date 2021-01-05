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Хейні назвав бажаного суперника на наступний бій

Сьогодні 17:55 400 0
Боксер готовий провести обов'язковий захист поясу
Хейні назвав бажаного суперника на наступний бій
#Хейні, #Гарсія

Джерело - BoxingScene.

Чемпіон WBC Девін Хейні (25-0, 15 КО) хоче побитися з тимчасовим володарем титулу WBC Раяном Гарсією (21-0, 18 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Наш план полягає в тому, щоб продовжувати битися. Мені хочеться повернутися на ринг якомога швидше, і щоб Раян Гарсія став моїм наступним суперником.

Не потрібно сильно тиснути на WBC, щоб влаштувати цей бій. Я не повинен змушувати їх або Раяна битися зі мною, адже він обов'язковий претендент для мене. Це вони повинні чинити тиск на мене, щоб я бився з ним. Подивимося, що буде далі", - сказав Хейні.

Нагадаємо, що Гарсія завоював тимчасовий пояс WBC в легкій вазі.

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