Джошуа: Усик погодиться відійти в сторону

Ентоні Джошуа прокоментував бій з Тайсоном Ф'юрі

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа сподівається, що Олександр Усик, який є обов'язковим претендентом на його титул за версією WBO, дозволить йому провести бій з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це розповів сам боксер.

"Я думаю, Усик погодиться відійти в сторону і дозволить моєму бою з Ф'юрі відбутися. Ми зв'язувалися з його командою менеджерів. Він розумна людина і зрозуміє масштаби цієї ситуації. Якщо я піду направо, у мене буде бій з Тайсоном Ф'юрі, важкий бій. Якщо я піду наліво, мене чекає Усик, ще один важкий бій. В ідеалі я піду направо. Все, чого я хочу - це зосередитися на бою. Це виклик для мене. Я поважаю Ф'юрі, він зробив великі справи, але я хочу кинути собі виклик. Якщо наступним боєм буде поєдинок проти Ф'юрі за титул WBC, я обіцяю піти цим шляхом. Я скористаюся цією можливістю обома руками і ногами", - відзначив Джошуа.

Раніше, Джошуа назвав імовірну дату бою з Ф’юрі.