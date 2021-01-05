 Ломаченко не отримає чемпіонський бій від WBС | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко не отримає чемпіонський бій від WBС

Сьогодні 13:30 2206 0
Райан Гарсія буде битися з Девіном Хейні
Ломаченко не отримає чемпіонський бій від WBС
#Гарсія, #Ломаченко

Джерело - ukrinform.ua.

Всесвітня боксерська рада (WBC) найближчим часом санкціонує бій за пояс чемпіона світу у легкій вазі між двома американцями - володарем титулу Девіном Хейні і Райаном Гарсією.

Про це повідомив відомий боксерський інсайдер Майкл Бенсон, посилаючись на інформацію, отриману від президента WBC Маурісіо Сулеймана.

WBC має намір надати Гарсії кілька днів на "святкування перемоги" над британцем Люком Кемпбеллом, після чого надішле йому та Хейні листа відносно початку переговорів про бій.

Раніше серед можливих опонентів Хейні називали ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка.

Нагадаємо, Гарсія викликав на бій Девіса.

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