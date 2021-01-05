Гарсія викликав на бій Девіса

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Райан Гарсія знову викликав на бій володаря титулу WBA Regular Джервонту Девіса.

Про це розповів сам боксер.

"Ви знаєте, який я поєдинок хочу. Він знає, ми всі знаємо, що найближчим часом відбудеться. У мене немає часу на святкування, я продовжую свою місію.

Моя місія - нокаутувати Джервонту Девіса за два раунди. Цей хлопець впаде. Два раунди - я даю своє слово.

Якщо Девіс не погодиться на бій зі мною, то його забудуть. На його спадщині назавжди залишиться пляма, якщо він не прийме цей бій. Є і гроші, і все інше. Не може бути ніяких виправдань", - розповів Гарсія.