 Гарсія викликав на бій Девіса | Бокс | Champion.com.ua
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Гарсія викликав на бій Девіса

Сьогодні 12:31 788 0
Гарсія викликав на бій Девіса
#Гарсія

Джерело - isport.uа.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Райан Гарсія знову викликав на бій володаря титулу WBA Regular Джервонту Девіса.

Про це розповів сам боксер.

"Ви знаєте, який я поєдинок хочу. Він знає, ми всі знаємо, що найближчим часом відбудеться. У мене немає часу на святкування, я продовжую свою місію.

Моя місія - нокаутувати Джервонту Девіса за два раунди. Цей хлопець впаде. Два раунди - я даю своє слово.

Якщо Девіс не погодиться на бій зі мною, то його забудуть. На його спадщині назавжди залишиться пляма, якщо він не прийме цей бій. Є і гроші, і все інше. Не може бути ніяких виправдань", - розповів Гарсія.

Нагадаємо, Гарсія нокаутував Кемпбелла та завоював титул тимчасового чемпіона WBC.

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