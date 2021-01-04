Батько Лопеса: Реванш з Ломаченком - це крок назад

У разі бою-реваншу Теофімо Лопес знову б переміг українця Василя Ломаченка.

Про це заявив тренер американця Теофімо Лопес-старший.

"Якщо ми проведемо реванш з Ломаченком, то зробимо крок назад. Ми вже виконали свою роботу. Якщо у нас буде ще один бій з Ломаченком, то ми відправимо його в нокаут, адже в цей раз Василь піде вперед, і мій син його зламає.

Ви могли бачити, що Теофімо зробив з ним в 12-му раунді. Мій син міг зробити це у восьмому чи дев'ятому раунді, але він вирішив цього не робити. Мені мало не довелося його душити, щоб він включив обороти, адже мій син зберігав близько 20 відсотків від того, що у нього є. Я сказав йому, що він більше не повинен стримуватися, адже останній раунд. Теофімо вийшов туди, і ви бачили, що він зробив", - сказав Лопес-старший.