 Батько Лопеса: Реванш з Ломаченком - це крок назад | Бокс | Champion.com.ua
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Батько Лопеса: Реванш з Ломаченком - це крок назад

Сьогодні 20:25 1461 0
Лопес-старший упевнений в перемозі свого сина
Батько Лопеса: Реванш з Ломаченком - це крок назад
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - ChampionsHeart You Can not Play Boxing.

У разі бою-реваншу Теофімо Лопес знову б переміг українця Василя Ломаченка.

Про це заявив тренер американця Теофімо Лопес-старший.

"Якщо ми проведемо реванш з Ломаченком, то зробимо крок назад. Ми вже виконали свою роботу. Якщо у нас буде ще один бій з Ломаченком, то ми відправимо його в нокаут, адже в цей раз Василь піде вперед, і мій син його зламає.

Ви могли бачити, що Теофімо зробив з ним в 12-му раунді. Мій син міг зробити це у восьмому чи дев'ятому раунді, але він вирішив цього не робити. Мені мало не довелося його душити, щоб він включив обороти, адже мій син зберігав близько 20 відсотків від того, що у нього є. Я сказав йому, що він більше не повинен стримуватися, адже останній раунд. Теофімо вийшов туди, і ви бачили, що він зробив", - сказав Лопес-старший.

Раніше, Ломаченко звинуватив одну з суддів бою з Лопесом в упередженості.

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