Ломаченко назвав бажаного суперника на наступний бій

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) хотів би в наступному бою вийти на ринг проти Джервонти Девіса.

Про це заявив сам боксер.

"Я не можу сказати, хто найкращий боксер легкої ваги. Мені складно судити, я ж не боксував ні з Девіна Хейні, ні з Джервонтой Девісом. Мені більше подобається Девіс, адже він агресивніше. До того ж він лівша, а мені подобається з ними боксувати.

Якби у мене була можливість вибрати суперника на наступний бій, то я воював би проти Девіса. Ми б організували цей поєдинок. Я б вибрав його. Але я сумніваюся, що промоутери зможуть це зробити. Зараз, прямо відразу взяти і організувати наступний бій - не знаю", - сказав Ломаченко.