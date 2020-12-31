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Ломаченко назвав бажаного суперника на наступний бій

Сьогодні 16:10 1727 0
Українець готовий вийти на ринг проти одного з кращого боксера легкої ваги
Ломаченко назвав бажаного суперника на наступний бій
#Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) хотів би в наступному бою вийти на ринг проти Джервонти Девіса.

Про це заявив сам боксер.

"Я не можу сказати, хто найкращий боксер легкої ваги. Мені складно судити, я ж не боксував ні з Девіна Хейні, ні з Джервонтой Девісом. Мені більше подобається Девіс, адже він агресивніше. До того ж він лівша, а мені подобається з ними боксувати.

Якби у мене була можливість вибрати суперника на наступний бій, то я воював би проти Девіса. Ми б організували цей поєдинок. Я б вибрав його. Але я сумніваюся, що промоутери зможуть це зробити. Зараз, прямо відразу взяти і організувати наступний бій - не знаю", - сказав Ломаченко.

Раніше Ломаченко оцінив потужність ударів Теофімо Лопеса.

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