 Гарсія: Ломаченко не зміг нокаутувати Кемпбелла, я зробив це у 22 роки | Бокс | Champion.com.ua
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Гарсія: Ломаченко не зміг нокаутувати Кемпбелла, я зробив це у 22 роки

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Райан Гарсія прокоментував перемогу над Люком Кемпбеллом
Гарсія: Ломаченко не зміг нокаутувати Кемпбелла, я зробив це у 22 роки
#Гарсія

Джерело - sport.ua.

Американський проспект Райан Гарсія (21-0-0, 18 KO) оцінив свою перемогу над британцем Люком Кемпбеллом (20-4-0, 16 KO).

Про це розповів сам боксер.

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"Ні дворазовий олімпійський чемпіон Ломаченко, ні Лінарес не змогли нокаутувати його. Я в 22 роки відправив Кемпбелла в нокаут. Це повинно вам дещо сказати. Я особливий. Я піднявся з канвасу. Гей, скільки разів падав Мохаммед Алі? Ти піднімаєшся і б'єшся", - розповів Гарсія.

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