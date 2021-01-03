Гарсія: Ломаченко не зміг нокаутувати Кемпбелла, я зробив це у 22 роки

Американський проспект Райан Гарсія (21-0-0, 18 KO) оцінив свою перемогу над британцем Люком Кемпбеллом (20-4-0, 16 KO).

Про це розповів сам боксер.

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"Ні дворазовий олімпійський чемпіон Ломаченко, ні Лінарес не змогли нокаутувати його. Я в 22 роки відправив Кемпбелла в нокаут. Це повинно вам дещо сказати. Я особливий. Я піднявся з канвасу. Гей, скільки разів падав Мохаммед Алі? Ти піднімаєшся і б'єшся", - розповів Гарсія.