 Алі Башир назвав причину припинення співпраці з Усиком | Бокс | Champion.com.ua
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Алі Башир назвав причину припинення співпраці з Усиком

Сьогодні 15:40 1341 0
Український боксер прислухався до своїх товаришів, а не до тренера
Алі Башир назвав причину припинення співпраці з Усиком
#Усик, #Башир

Джерело - BWTM SPORTS & GAMING.

Суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) окрім тренера паралельно слухав двох-трьох осіб.

Про це заявив колишній тренер українця Джеймс Алі Башир.

"Не можна тренувати бійця, коли він слухає ще двох-трьох осіб паралельно. Я тренував його в залі, але потім він проводив вечір з іншими людьми з табору. Вони були весь час разом, поки на наступний день він не повертався на тренування. Вони мали доступ до його вух, говорили, що йому потрібно зробити.

Як можна підготувати боксера, коли він слухає інших? У всіх цих людей, яких він слухає, разом немає навіть 20 років досвіду в боксі, але вони говорять йому, що і як необхідно робити.

У більшості випадків боксери прислухаються, не тільки Олександр Усик, а й інші. Вони слухають людей, не причетних до боксу, у яких немає досвіду ні в рингу, ні за його межами. У мене є досвід і там, і там. Я роблю це 51 рік свого життя. Якщо ти приймаєш те, чого я тебе навчаю, то можеш рухатися вперед", - сказав Алі Башир.

Раніше Усик заявив, що не проти битися з Джошуа у Великій Британії.

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