Гарсія назвав свого наступного суперника

Джерело - sport.ua.
Американський боксер Райан Гарсія очікує поєдинку проти Девіна Хейні.
Про це розповів сам боксер.
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"Хейні? Я людина слова. Я чекаю тебе, Девін Хейні. Я дійсно хочу битися з Танком. Я знаю, що люди стурбовані цим, але я готовий. Я бився з чемпіоном Олімпійських ігор. Сьогодні я показав, що я особливий", - розповів Гарсія.
Нагадаємо, Гарсія нокаутував Кемпбелла та завоював титул тимчасового чемпіона WBC.