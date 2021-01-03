Гарсія назвав свого наступного суперника

Американський боксер Райан Гарсія очікує поєдинку проти Девіна Хейні.

Про це розповів сам боксер.

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"Хейні? Я людина слова. Я чекаю тебе, Девін Хейні. Я дійсно хочу битися з Танком. Я знаю, що люди стурбовані цим, але я готовий. Я бився з чемпіоном Олімпійських ігор. Сьогодні я показав, що я особливий", - розповів Гарсія.